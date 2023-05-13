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Aydın'da can pazarı! İki aracın karıştığı kazada...

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

13.05.2023, 08:53

Aydın’da can pazarı! İki aracın karıştığı kazada...

Kaza, saat 21.30 sıralarında Aydın-Muğla karayolu üzerindeki hayvan pazarı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Savaş Özmen (46) idaresindeki 09 FF 473 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 09 AP 093 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ikisi sürücü olmak üzere otomobillerde bulunan toplamda 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobillerde gerekli kontrolleri yaparken, polis ekipleri de yolda herhangi bir başka kazanmaması için önlem aldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Savaş Özmen doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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