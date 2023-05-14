Kayıp kahveciden beş gündür haber alınamıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde kahvehane işleten Muhittin Akay'dan (63) 5 gündür haber alınamıyor. Efeler ilçesi Çestepe Mahallesi'nde yaşayan, kahvehane işletmecisi Muhittin Akay, geçtiğimiz Salı günü evden işe gitmek için ayrılıp kayıplara karıştı. Kendisinden bir daha haber alamayan Akay'ın yakınları kendi aramaları sonuçsuz kalınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, kayıp adamın bulunması için çalışma başlattı. Akay'ın hayatından endişe eden ailesi, kendisini görenlerin polise ihbarda bulunmasını istedi.



İHSAN KARATAŞ

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