Vatandaş su içinde, belediye sınıfta kaldı!

Aydın'da beklenen sağanak yağış önceki gün akşam saatlerinde etkili oldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kentte yağmur alarmı verdi. O yağmur akşam saatlerinde geldi. Aniden bastıran yağmur hayatı aksattı. Nazilli ve Kuyucak'ta altyapı yetersizliği nedeniyle yollar adeta nehirlere dönüşürken sürücüler zor anlar yaşadı.

EVLERİ SU İÇİNDE KALDI

Nazilli'deki İstasyon meydanında bulunan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan kapalı otopark, açık otopark, otogar girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı sular altında kaldı. Çapahasan, Sümer ve Eğriboyun mezarlık bölgesinde bulunan bazı evleri su bastı. Bazı artellerde otomobil ve motosikletler yollarda kaldı.

ALTGEÇİTLER KAPATILDI

Nazilli genelinde bulunan tren yolu altgeçitleri tamamen suyla dolduğu için trafiğe kapatıldı. Birçok araç mahsur kaldı. Aydın-Denizli Karayolu'nun şehir içerisinden güzergahı sel suları ile kaplanması nedeni ile trafik akışı tek şeritten verildi.

'HİÇBİR ÖNLEM ALINMIYOR'

BU görüntüler yüzünden Aydınlılar ASKİ ve Büyükşehir yönetimine isyan etti. Her yağmurda aynı manzarayı yaşamaktan bıktıklarını söyleyen vatandaşlar, "Büyükşehir Belediyesi kentin altyapısını düzeltmek için hiçbir şey yapmıyor. Her yağmurda caddeleri, yolları, evleri su basacağı bilindiği halde hiçbir önlem alınmıyor" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE