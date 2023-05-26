Ters yöndeki minibüs ile otobüs çarpıştı

AYDIN'IN Bozdoğan ilçesinde ters yönden gelen otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Pınarlı mevkiinde meydana geldi. Sebahattin Alparslan idaresindeki otomobil ters yöne girince karşı yönden gelen Mahsun Şahin idaresindeki minibüs ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Sabahattin Alparslan, Hakan Güvenç, Serkan Uzkut, Mahsun Şahin ve Serhat Şahin yaralandı. Yaralılar Nazilli Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZIM YÖRÜKCE