  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Tarlada çalışırken yılan ısırdı

Tarlada çalışırken yılan ısırdı

1.6.2023

Gazete

Tarlada çalışırken yılan ısırdı
Aydın'ın Köşk ilçesinde tarlada çalıştığı sırada yılanın ısırdığı çiftçi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, Uzundere Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. (48) tarlada hayvan otlattığı sırada bir yılan tarafından ısırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri M.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA