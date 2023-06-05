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Haberler Aydın Aydın, Türkiye Yüzyılı’nı Koçarlı’dan kutlayacak

Aydın, Türkiye Yüzyılı’nı Koçarlı’dan kutlayacak

Koçarlı Belediyesi tarafından düzenlenen Yüzyılın Konserinde Uğur Işılak rüzgarı esecek. Cumhuriyet Meydanı'nda Koçarlı Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek konserinde Anadolu Rock’tan, Halk Müziği’ne zengin bir repertuvara yer verecek olan Uğur Işılak, birbirinden güzel şarkılarıyla Koçarlı’dan on binlere Türkiye Yüzyılı heyecanını yaşatacak.

İHA

05.06.2023, 19:07

Aydın, Türkiye Yüzyılı’nı Koçarlı’dan kutlayacak

Büyük ilgi görmesi beklenen konser için açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "İlçemize getirdiğimiz yeniliklerin yanında sosyal ve kültürel etkinlikleri de ön planda tutarak vatandaşlarımızı bir an olsun hayat koşuşturmasına kısa bir mola vermeleri ve keyifli anlar yaşamaları için şimdi de ülkemizin sevilen sanatçısı Uğur Işılak'ı hemşerilerimiz ile buluşturuyoruz.

10 Haziran cumartesi günü, Koçarlı Cumhuriyet meydanındaki Uğur Işılak ile Yüzyılın konserinde yaşanacak coşkuya ve heyecana ortak olmaya tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

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