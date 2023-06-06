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Haberler Aydın Aydın Didim'de onlarca bandrolsüz içki ele geçirildi

Aydın Didim'de onlarca bandrolsüz içki ele geçirildi

Aydın Didim'de KOM Büro Amirliği ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda çok sayıda bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi.

İHA

06.06.2023, 18:36 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023, 19:00

Aydın Didim’de onlarca bandrolsüz içki ele geçirildi
Aydın Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü il genelindeki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Didim ilçesinde alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri katılımı ile Didim KOM Büro Amirliği tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 110 şişe değişik ebat ve çeşitlerde bandrolsüz alkollü içki ele geçirilirken, Y.A. isimli şüpheli şahıs da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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