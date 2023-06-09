Kuşadası’nda korku filmlerini aratmayan görüntü! Denize peş peşe yıldırım düştü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Kentte, Pilav Dağı olarak adlandırılan bölge ile denize yıldırımın düşme anı cep telefonu kameralarına yansıdı.