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Haberler Aydın Kuşadası'nda korku filmlerini aratmayan görüntü! Denize peş peşe yıldırım düştü

Kuşadası'nda korku filmlerini aratmayan görüntü! Denize peş peşe yıldırım düştü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren gök gürültülü sağanak yağış sırasında art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Pilav Dağı olarak adlandırılan bölge ile Sahil Siteleri'ndeki deniz kıyısına ise yıldırımın isabet etme anı saniye saniye görüntülendi.

İHA

09.06.2023, 14:36 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023, 14:41

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Kentte, Pilav Dağı olarak adlandırılan bölge ile denize yıldırımın düşme anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kuşadası’nda korku filmlerini aratmayan görüntü! Denize peş peşe yıldırım düştü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Kentte, Pilav Dağı olarak adlandırılan bölge ile denize yıldırımın düşme anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kuşadası’nda korku filmlerini aratmayan görüntü! Denize peş peşe yıldırım düştü

Yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. İlçenin farklı noktalarında meydana gelen yıldırım düşmeleri de vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kuşadası’nda korku filmlerini aratmayan görüntü! Denize peş peşe yıldırım düştü

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, Pilav Dağı olarak adlandırılan bölge ile Sahil Siteleri'ndeki deniz kıyısına yıldırımın isabet etme anı anbean görüntülendi.

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