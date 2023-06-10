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Haberler Aydın Aydın Adliyesi’ni kana bulayan 4 kişi tutuklandı

Aydın Adliyesi’ni kana bulayan 4 kişi tutuklandı

KAZIM YÖRÜKCE

10.6.2023

Gazete

Aydın Adliyesi’ni kana bulayan 4 kişi tutuklandı
Aydın Adliyesi içerisinde bir kişiyi yaralayan 4 şüpheli, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis zanlıların adliye getirildiği sırada yoğun güvenlik önlemi alarak adliye kuş uçurtmadı.

KORİDORDA BIÇAKLADI
Hakim karşısına çıkan 4 şüpheli, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan adliye koridorunda bıçaklanarak yaralanan Mehmet Ç'nin kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde ameliyat olduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
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