Aydınlı Efe kalbine yenildi

AYDIN'IN Kuvay-i Milliye efelerinden olan ve Milli Mücadele döneminde Yörük Ali Efe ile omuz omuza savaşan Kasapoğlu Molla Mustafa Şen Efe'nin torunu "Şen Efe" lakaplı Mustafa Şen, sevenlerini üzdü. Aydın'da birçok resmi geçit töreninde efe kıyafetiyle ön saflarda bulunan Şen Efe, İzmir'de geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mustafa Şen, hayatını kaybetti. Aydın'da yörük kültürünün önemli temsilcilerinden olan Şen'in ani ölümü Aydınlıları yasa boğdu.

DİĞER