Çerçioğlu’nun övündüğü restorandan yüzde 150 zam

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun seçim öncesi büyük reklam kampanyalarıyla duyurduğu Atatürk Kent Meydanındaki Havuz Cafe'de tabldot yemeğe yüzde 150 zam geldi. Seçim dönemi boyunca sosyal belediyecilik adı altında 15 liradan başlatılan ve ardından 20 liradan servis edilen 4 çeşit yemek menüsü seçimden sonra 50 liraya çıkarıldı. Zamdan habersiz vatandaşlar, restoranda fiyatarı görünce adeta şoka girdi.Birçok vatandaş restoranın kapısından geri dönerken ucuz fiyatı nedeniyle her gün kuyruk oluşan Havuz Restoran'da bütün masalar boş kaldı. Öğrenciler başta olmak üzere Aydınlılar, yapılan büyük zamma tepki gösterdi. Üniversite öğrencisi Hüseyin Sarput, "Fiyatı uygun olduğu için öğle yemeğini burada yiyorduk. 20 liralık menünün 50 liraya çıkması hiç hoş olmamış. Keşke öğrencileri de düşünmüş olsalardı" dedi.