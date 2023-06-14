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Haberler Aydın Aydın'da tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli operasyonla yakalandı

Aydın'da tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli operasyonla yakalandı

Aydın Germencik'te şüpheli bir şahsın Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserleri satmaya çalıştığını tespit eden jandarma harekete geçti. Yapılan operasyonla şahıs bulunduğu evde kıskıvrak yakalandı.

İHA

14.06.2023, 15:57

Aydın’da tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli operasyonla yakalandı

Aydın'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozköy Mahallesi'nde İ.K.'nin elindeki tarihi eserleri 500 bin TL'ye satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, dün akşam İ.K.'nin evine operasyon düzenledi. İ.K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda; 54 bronz sikke, 2 altın bilezik, 3 altın yüzük, 13 çeşitli ebatlarda obje ve metal arama detektörü ele geçirildi.

Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler, Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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