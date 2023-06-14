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Haberler Aydın Çerçioğlu, yargılandığı davaya zorla getirilecek

Çerçioğlu, yargılandığı davaya zorla getirilecek

ADEM ÜLKER

14.6.2023

Gazete

Çerçioğlu, yargılandığı davaya zorla getirilecek

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, ihaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak, belgede sahteciliği suçlarından yargılandığı davaya mazeret bildirerek yine katılmadı. 31 Ekim'e ertelenen davada mahkeme heyeti, Çerçioğlu ve diğer sanıkların zorla getirilmesi kararı verdi.

Çerçioğlu ve FETÖ belediyeler imamı olarak bilinen Erkan Karaaslan'ın aralarında bulunduğu 17 sanık hakkında Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan "ihaleye fesat karıştırma" davası ile 3'ncü Ağır Ceza, 1'inci ve 5'inci Asliye Ceza mahkemelerinde görülen "Görevi kötüye kullanma", "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlardan açılan davalar birleştirilmişti. Karaarslan için 9 yıldan 22 yıla, Çerçioğlu için 6 yıldan 14 yıla, diğer sanıklar için ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezaları isteniyor.

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