Arazide bin 230 kök haşhaş ele geçirildi

AYDIN İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle yapılan istihbarat çalışmaları sonucu ilçeye bağlı Eğrek Mahallesi'nde yasadışı haşhaş ekimi yapıldığı bilgisi alındı. Jandarma ekiplerinin Eğrek Dağı mevkisinde yaptığı çalışma sonucu 2 şüpheliye ait arazilerde yasadışı ekilmiş 160 santimetre yüksekliğinde bin 230 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen haşhaş bitkileri imha edilirken tarla sahipleri hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.

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