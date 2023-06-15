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Haberler Aydın Bozköy Mahallesi'nde tarihi eser operasyonu

Bozköy Mahallesi'nde tarihi eser operasyonu

KAZIM YÖRÜKCE

15.6.2023

Gazete

Bozköy Mahallesi’nde tarihi eser operasyonu
AYDIN İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ortak çalışmada, Germencik'in Bozköy Mahallesi'nde ikamet eden şahsın elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşıldı. Evde yapılan aramada 54 adet bronz sikke, 2 adet altın bilezik, 3 adet altın yüzük, 13 adet çeşitli ebatlarda obje, ve metal arama detektörü ele geçirildi. Tarihi eser değeri olduğu değerlendirilen malzemeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli için adli süreç başlatıldı.
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