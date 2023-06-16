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Haberler Aydın Aydın Yenipazar'da kenevir operasyonu: 1 gözaltı

Aydın Yenipazar'da kenevir operasyonu: 1 gözaltı

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bir şahsa ait bahçede ekili çok sayıda kök kenevir ile Hint keneviri fidesi olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İHA

16.06.2023, 17:42

Aydın Yenipazar’da kenevir operasyonu: 1 gözaltı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Yenipazar ilçesinde 1 şüpheli şahsın bahçesinde Hint keneviri ekili olduğu tespit edildi. Yapılan aramada bahçede158 kök kenevir bitkisi, 429 adet Hint keneviri fidesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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