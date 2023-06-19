Fotokapana yakalanmıştı: Anadolu Parsı Aydın’da aranıyor!

"ANADOLU PARSI"



Kedigiller ailesinden olan Anadolu Parsı ormanlar, otlaklar, yaprak döken ormanlar, maki kaplı sarp ormanların olduğu alanlarda yaşamını sürdürür. Yaşam süreleri 20-25 yıl olup, bir seferde 2 veya 3 yavru doğurur. Genel olarak çok zarif ve çeviktir. Kürkünün rengi çok canlıdır. Gözleri karanlıkta çok iyi göründüğünden gece de avlanır.