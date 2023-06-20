Söke CHP’de kaos: Seçilemeyince partiyi bıraktı

AYDIN'IN Söke ilçesinde beyin rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz haftalarda vefat eden Belediye Başkanı Levent Tuncel'in yerine geçecek ismin belirlenmesi için yapılan secim öncesi CHP'de kriz çıkmıştı. CHP Genel Merkezi ve Aydın'daki partinin üst düzey yöneticileri arasında yapılan toplantıda aday olarak Mustafa İberya Arıkan ismi belirlendi. Ancak CHP'li Meclis Üyesi Süleyman Yörük, partisinin aldığı karara rağmen aynı partiden ikinci aday oldu. İlk iki turda adaylar yeterli çoğunluğu alamazken üçüncü turda Mustafa İberya Arıkan, 19 oyla Söke Belediyesi'nin yeni başkanı seçilirken Süleyman Yörük, 11 oy alabildi. CHP'li Yörük'ün başkanlık seçimi sonrasında e-devlet üzerinden CHP'den istifa etti.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

CHP'DE yaşanan kaosla ilgili konuşan İl Başkanı Hikmet Saatcı, Yörük'ün il disiplin kuruluna sevk ettiklerini söyledi. Yörük'ün daha önce MHP'den istifa ederek partilerine katıldığını dile getiren Saatcı, "Seçim öncesi adayı belirledik. Beklenmedik şekilde partimizin diğer bir üyesi de aday oldu. Seçimin ardından Süleyman Yörük'ün partimizden istifa ettiğini öğrendik ancak bir daha partimizle ilişiği olmaması için kendisini disiplin kuruluna sevk ettik" dedi.