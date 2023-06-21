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Haberler Aydın Aydın’da ekmek ve simidin fiyatı 7 lira oldu

Aydın’da ekmek ve simidin fiyatı 7 lira oldu

KAZIM YÖRÜKCE

21.6.2023

Gazete

Aydın’da ekmek ve simidin fiyatı 7 lira oldu
Aydın'da fırıncı esnafından gelen talep üzerine ekmek ve simit fiyatlarında artışa gidildi. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nce alınan kararla, ilde 200 gram ekmek ve 100 gram simit fiyatlarının 5 liradan 7 liraya yükseltildi. AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, fiyat artışının esnaf ve vatandaşın durumu göz önüne alınarak yapıldığını belirterek, "Yılbaşından beri ekmek ve simit üretim maliyetleri arttı. Artışı da hem fırıncı esnaflarımızın, hem de vatandaşlarımızı düşünerek yaptık" diye konuştu.
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