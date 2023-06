Aydın’da tedbirler kapsamında ormanlık alanlara izinsiz girilemeyecek

Alınan kararlar ve yasaklar ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Alınan kararda maksat, ilimiz sınırları içerisinde orman ve kırsal alanlarda çıkabilecek yangınları önlemek, orman yangınlarında ve öncesinde alınması gereken tedbirleri, yapılacak işlemleri belirlemek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangınlara karşı korumaktır. Alınan karar ilimizdeki orman yangınlarının önlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşların görevlendirilmesi, gerekli kontrol ve denetimlerin yapılması, orman sahasında gerçek ve tüzel kişilerin uymaları gereken kuralların belirlenmesi, belirlenen kurallara riayet etmeyenler hakkında yasal müeyyidelerin uygulanmasını kapsar. Bu çerçevede Aydın İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun 28.04.2023 tarih ve 01 sayılı kararının 20'inci maddesine dayanarak sınırları belirtilen ormanlara ve ormanlık alanlara girişlerin, hava sıcaklıklarının 30 dereceleri geçecek olması, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün oluşu nedeniyle yüksek yangın riski oluşturduğu için yasağın 23.06.2023 - 31.10.2023 tarihleri arasında yetkili makamların iznine tabii olması, 6831 Sayılı Orman Kanunun 74/b maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9'uncu ve 66'ncı maddeleri uyarınca uygun görülmüştür. İlçesi, mahallesi ve sınırları belirtilen ormanlar ve ormanlık sahalara yetkililerden ve yetkili makamlardan izinli olanların dışında girilmesi yasaktır. Belirtilen sahalar, çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında Mahalli Mülki Amirden izin almadan etkinlik, piknik yapmak ve konaklamak yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Bu piknik alanlarında dumansız piknik yapılması yönünde uyarılarda bulunulacak, tescilli piknik alanlarında faaliyet gösteren işletmeler, vatandaşlara yangınlar konusunda gerekli uyarılarda bulunacak, çöp bırakılmaması konusunda denetim ve kontrol yapacaklardır. Orman içi ve kenarında her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, tutuşturucu atık malzemeler, inşaat atıkları ve hafriyatı, cam türü gibi atıklar bırakılması yasaktır. Orman Kanunu'nun 31 ve 32'nci maddesi çerçevesinde olan mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki her türlü tesisler ile sanayi kuruluşları, yerleşim yerleri ve ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alarak söndürme ve koruma ekiplerini kuracaklar ve orman ile tesis arasında koruma bandı oluşturulacaktır. Bu konudaki denetim ve kontrol işlemleri Aydın Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yetkili ve sorumlu kurumlar tarafından ifa edilecektir. Enerji Nakil Hatlarının ve trafo merkezlerinin yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.- TEİAŞ- TEDAŞ) hatların, özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli hatların, hat altının ve çevresinin bakımlarını gerçekleştirecekler, yetkililerce istenilmesi durumunda haftaki enerjiyi keseceklerdir.