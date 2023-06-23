Antik kentte definecilere termal kameralarla önlem

AYDIN'IN Efeler ilçesinde bulunan Tralleis Antik Kenti'nde kaçak kazılarla mücadele için gece görüşlü termal drone kameralar ile denetimler sıklaştırıldı. Son günlerde Aydın'ın en önemli antik kentlerinin tahrip edilmesi sonrası Aydın Emniyeti alarma geçti. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün talebi üzerine kaçak kazı yapıldığı ve tarihi yapılara zarar verildiği şeklindeki taleplerin ardından denetimler artırıldı. Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile ŞOK Uygulama ekipleri devriyelerini sıklaştırdı. Devriye Ekipler Amirliği kazıların yapıldığı gece saatlerinde kaçak kazıları önlemek maksadıyla İHA Büro Amirliğince Müşterek çalışmalar sonucunda gece görüşlü termal drone kameralar ile bölgeyi kontrol ederek suç ve suçlularla mücadeleye devam ediyor.