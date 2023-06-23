Aydın’da 69 ormana giriş yasağı getirildi

AYDIN Valiliği, orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla alınan önleyici tedbirleri açıkladı. Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riskleri de artarken bu çerçevede Aydın genelinde belirlenen alanlara girişler 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı. İzinsiz girilemeyecek alanların listesini paylaşan Aydın Valiliği, milli servet olan ormanların korunmasının önemine dikkat çekti. Öte yandan alınan karar çerçevesinde Koçarlı Adnan Menderes Şehir Ormanı, Dilek Yarımadası Milli Parkı Tescillenmiş Piknik ve Mesire Alanları'nın bu yasak dahilinde olmadığı öğrenildi. Aydın Valiliği'nin açıklamasında, "Bu düzenleme ve önlemlere tüm ilgililerin uymalarını, iş bu karar ve önlemlere aykırı davranan, mukavemet gösteren ya da uymayanlar hakkında işlem yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.