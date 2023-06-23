  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın’da 69 ormana giriş yasağı getirildi

Aydın’da 69 ormana giriş yasağı getirildi

Aydın Valiliği tarafından izinsiz girilemeyecek alanların listesi paylaşıldı.

Aydın’da 69 ormana giriş yasağı getirildi
AYDIN Valiliği, orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla alınan önleyici tedbirleri açıkladı. Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riskleri de artarken bu çerçevede Aydın genelinde belirlenen alanlara girişler 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı. İzinsiz girilemeyecek alanların listesini paylaşan Aydın Valiliği, milli servet olan ormanların korunmasının önemine dikkat çekti. Öte yandan alınan karar çerçevesinde Koçarlı Adnan Menderes Şehir Ormanı, Dilek Yarımadası Milli Parkı Tescillenmiş Piknik ve Mesire Alanları'nın bu yasak dahilinde olmadığı öğrenildi. Aydın Valiliği'nin açıklamasında, "Bu düzenleme ve önlemlere tüm ilgililerin uymalarını, iş bu karar ve önlemlere aykırı davranan, mukavemet gösteren ya da uymayanlar hakkında işlem yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA