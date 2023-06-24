Aydın-Denizli Otoyolu ile zaman ve akaryakıttan 2,4 milyar liralık tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın ziyareti kapsamında Valiliği ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, protokol üyeleri ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Uraloğlu, Aydın Valiliği anı defterini imzaladıktan sonra il koordinasyon toplantısına katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada seçim sürecinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı mottosuyla başlayan hedeflerine yönelik çalışacak ilk kabinede bakan olarak görev aldığını söyledi. AK Parti iktidarı olarak 21 yılda önemli hizmetler verdiklerini dile getiren Uraloğlu, "Belki 100 yılda yapabilecek hizmeti 21 yılda yaptık. Çıtayı daha yükseğe çekeceğiz. Önemli projeleri takip edeceğiz. Bakanlık olarak 21 yılda Türkiye genelinde yaklaşık 193 milyar dolarlık yatırım yapmışız. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havaalanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi 1915 Çanakkale köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyollarını bunlardan sayabiliriz. 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, iller arasında ortalama 40 kilometre olan saatlik seyahat hızını, esasında 29 bin kilometrenin üzerinde bölünmüş yol yaparak ortalama hızı 90-100 kilometrelere çıkarmış olduk. Yine otoyol uzunluğunu 3 bin 633 kilometreye ulaştırmış olduk. Demiryollarında hızlı tren işletmeciliğinde Avrupa'da 6'ncı, dünyada da 8'inci hızlı tren işletmecisine ülkemizi yükseltmiş olduk. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz ulaşımı sağlamış olduk. Hava yolu, halkın yolu haline geldi. 26 havalimanını toplam 57'ye çıkardık" ifadelerini kullandı.

'21 YILDA 26 MİLYAR LİRALIK YATIRIM'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yapımı devam eden 3 tane havalimanı bulunduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dış hatlarda 130 ülkede, 342 noktaya uçuyoruz. 149 olan liman sayısını 217'ye çıkardık. 37 olan tersane sayısını ise 84'e çıkardık. Turkuaz mavisi denizi, dağlarından yağ, ovalarından bal akan verimli topraklar ve kadim tarihiyle Aydın'ın dünyaya açılması için ulaşım ve iletişim yollarının geliştirilmesi gerekiyor. Yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz. 21 yılda sadece karayollarına yaklaşık 26 milyar liralık yatırım yaptık. 114 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 380 kilometreye çıkarmış olduk. Beton asfalt dediğimiz yol uzunluğunu 89 kilometreden 330 kilometreye çıkardık. Selçuk- Ortaklar-Aydın yolu, Aydın Muğla ayrımı, Söke-Koçarlı yolu ve Aydın-Denizli Otoyolu gibi toplam 8 projemizde çalışmaları yürütüyoruz. Aydın- Denizli Otoyolumuz en önemlisi. Bu yolu bitirdiğimizde 2 saat 15 dakika olan yolu biz 1 saat 15 dakikalara düşürmüş olacağız. Zaman ve akaryakıttan 2,4 milyar liralık tasarruf sağlayacağız. Bu yolun devamında Denizli'den Antalya'ya kadar uzanan kısmı var. 6-7 saat süren seyahati 3 saate düşürmüş olacağız."

'AYDIN'IN RENGİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Ulaştırma sektöründe demir yolu yatırımlarına da önem verdiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "205 kilometre uzunluğundaki demir yolu ağını yeniledik. Selçuk-Ortaklar arasındaki proje çalışmalarını tamamlayarak bakanlığımız yatırım programındaki Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında değerlendirdik. 2009 yılında açtığımız bin 180 kapasiteli Didim yat limanı ile Aydın'ı yat turizmi açısından önemli bir konuma getirdik" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 21 yılda verdikleri tüm sözleri tuttuklarını anlatan Bakan Uraloğlu, "Millete umut olmaya devam edeceğiz. Seçim sürecinde zafer bize nasip oldu. 5 yıl daha bu yetkiyi ve iradeyi halkımız Cumhurbaşkanımıza verdi. Türkiye haritasına baktığımızda yerel yönetimlerde Aydın'ın rengini değiştireceğiz. Kadın kollarından daha fazla özveri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Aydın kent meydanındaki esnafı ziyaret eden Bakan Uraloğlu, MHP İl Başkanlığı'na yaptığı ziyaretin ardından Aydın- Denizli Otoyolu şantiyesine hareket etti.