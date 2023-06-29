Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

İki motosikletin çarpışması sonucu Salih Akdağ (69) hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, Çine'ye bağlı Doğanyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Akdağ idaresindeki 09 LN 473 plakalı motosiklet ile Hasan Koçyiğit idaresindeki 35 LDU 12 plakalı motosiklet nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Salih Akdağ ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Koçyiğit'in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.