Partililer hacizli vekil Yıldız’la bayramlaşmadı

CHP Kuşadası örgütünün düzenlediği bayramlaşma töreninde tartışma çıktı. Borçlarından dolayı milletvekili maaşında haciz olan ve bu yüzden 'hacizli vekil' olarak anılan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Kuşadası'nda katıldığı bayramlaşma töreninde partililerinin hışmına uğradı.

TÖRENDE milletvekili Hüseyin Yıldız'ın konuşması sırasında eski genel başkan yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı, Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunmasından dolayı 'hain' olarak suçladı. Bunun üzerine salondaki partililer Yıldız'ın üzerine yürüyerek tepkilerini dile getirdi. Bir partilinin de, "Seçim döneminde partiye iftiralar atılırken yeterince sesiniz çıkmadı" sözleri üzerine ortam daha da gerildi.

SÖZLÜ TARTIŞMA ÇIKTI

BAŞKA bir partili ise, "Bizim konuşmamıza izin vermiyorsunuz, düşüncelerimizi önemsemiyorsunuz" diyerek tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine CHP'liler arasında sözlü tartışma yaşandı. Karşılıklı atışmaların yaşandığı anlarda İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek girerek havayı yumuşatmaya çalıştı. Yaşananların ardından bayramlaşma töreni iptal edildi. Partililer Yıldız'la bayramlaşmadan partiyi terk etti.