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Haberler Aydın Aydın'da 200 kiloya ulaşan fil hastası kadın, 7 yıldır evden çıkamıyor! "Tek hayalim dolaşabilmek"

Aydın'da 200 kiloya ulaşan fil hastası kadın, 7 yıldır evden çıkamıyor! "Tek hayalim dolaşabilmek"

Aydın İncirliova'da 'fil hastalığı' yüzünden 200 kiloya kadar çıkan 54 yaşındaki Aysel Dönmez, 7 yıldır evden çıkamıyor. Hastalığından kurtalmak isteyen Dönmez "Tek istediğim; diğer insanlar gibi gezip, dolaşabilmek" dedi.

DHA

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Kurtuluş Mahallesi'nde oturan evli ve 5 çocuk annesi Aysel Dönmez, 7 yıl önce halk arasında 'fil hastalığı' olarak bilinen lenfödeme yakalandı. 200 kilo ağırlığına ulaşan Dönmez, evden çıkamaz hale geldi.

Aydın’da 200 kiloya ulaşan fil hastası kadın, 7 yıldır evden çıkamıyor! Tek hayalim dolaşabilmek

Yürümekte zorlanan ve 7 yıldır eve mahkum olan Aysel Dönmez, kilosunun yanı sıra diyabet, tansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunduğunu belirtip, çok zor bir yaşam sürdüğünü anlattı. Engelli maaşı aldığını, eşinin de malulen emekli olduğunu belirten Dönmez, evin bakımını ise İncirliova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerinin üstlendiğini söyledi.

Aydın’da 200 kiloya ulaşan fil hastası kadın, 7 yıldır evden çıkamıyor! Tek hayalim dolaşabilmek

'İTFAİYE ARACI BALKONDAN ÇIKARIYOR'

Tek isteğinin kilo verip, sağlığına kavuşmak olduğunu dile getiren Dönmez, "Kilom nedeniyle yattığım çekyat zamanla aşınıp, zarar görüyor. Hastalandığım zaman merdivenli itfaiye aracı gelip, beni balkondan alarak çıkarıyor. 7 yıldır evin içerisinde hapis hayatı yaşıyorum. Sürekli evde olduğum için psikolojim de bozuldu. Tek istediğim; diğer insanlar gibi gezip, dolaşabilmek" dedi.

Aydın’da 200 kiloya ulaşan fil hastası kadın, 7 yıldır evden çıkamıyor! Tek hayalim dolaşabilmek

Rahatsızlığı nedeniyle kilo almaya devam ettiğini belirten Dönmez, "Zayıflamak için mide ameliyatı olmak istiyorum. Benim için riskli bir ameliyat olduğu söylense de ölümü göze alıyorum. Hayatım zindana döndü zaten. Kendimi yaşayan bir ölü gibi hissediyorum. Maddi olarak durumumuz ameliyatı karşılamaya yetmese de bu ameliyatı olmayı çok istiyorum. Kiloma uygun bir akülü sandalyem olsa en azından bu süreçte dışarı çıkabilirim" diye konuştu.

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