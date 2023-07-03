Aydın'da 200 kiloya ulaşan fil hastası kadın, 7 yıldır evden çıkamıyor! "Tek hayalim dolaşabilmek"

Rahatsızlığı nedeniyle kilo almaya devam ettiğini belirten Dönmez, "Zayıflamak için mide ameliyatı olmak istiyorum. Benim için riskli bir ameliyat olduğu söylense de ölümü göze alıyorum. Hayatım zindana döndü zaten. Kendimi yaşayan bir ölü gibi hissediyorum. Maddi olarak durumumuz ameliyatı karşılamaya yetmese de bu ameliyatı olmayı çok istiyorum. Kiloma uygun bir akülü sandalyem olsa en azından bu süreçte dışarı çıkabilirim" diye konuştu.