Koçarlı Çam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali’nin tarihi değişti

Geçtiğimiz ay Haziran ayı meclis toplantısında alınan karar ile 22-23 ve 24 Eylül tarihlerinde yapılacağı duyurulan Koçarlı Çam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali, Temmuz ayı meclis toplantısında alınan karar ile 2 hafta ileri tarihe ertelenerek 6-7 ve 8 Ekim tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

Koçarlı Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, belediye meclis salonunda Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan Koçarlı Geleneksel Çam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali'nin yeni tarihi de görüşüldü. İlk olarak belirlenen tarihte festivalin, Germencik'te gerçekleşmesi planlanan İncir Festivali ile aynı tarihe denk gelmesinden ötürü güncelleme yapıldı. Festivalin yeni tarihi meclis üyelerinin oylarıyla 6-7 ve 8 Ekim 2023 tarihi olarak belirlendi.

Bu yıl 15.'si düzenlenecek olan Koçarlı Çam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali programının hazırlık çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Nedim Kaplan; "Festival ile 3 gün boyunca Koçarlı ve ilimize ait ekonomimize değer katan ürünlerin Türkiye çapında tanıtımı sağlanacak. Festival komitemiz dolu dolu bir program hazırlayarak bu yılda katılımcılara unutulmaz bir festival yaşatacak. Geçtiğimiz ay meclis toplantımızda festivalimizi 22, 23 ve 24 Eylül olarak belirlemiştik. Ancak aynı tarihlerde Germencik ilçemizin de festival tarihine denk geldiğinden, konu ile ilgili Germencik Belediye Başkanımız Fuat Öndeş ile görüşerek, vatandaşların hem Germencik, hem de Koçarlı'daki festivale katılabilmesi için festival tarihini ertelemek için çalışma başlattık. Festival tarihlerini, Koçarlı Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantımızda gündeme getirdik ve meclis üyelerimizin oy birliği ile festival tarihimizi 6, 7 ve 8 Ekim olarak güncelledik" dedi.

Başkan Kaplan, ayrıca festivalin Aydın'ın tanıtımına da önemli katkı sağlayacağını belirterek "Kortejden, panayıra, dans gösterilerinden konserlere kadar çeşitli eğlencelerin yer alacağı festivalimiz Koçarlı'nın ve Aydın'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacak. İlçemizde ve ilimizde yetilen çam fıstığı, incir, pamuk, zeytin ve zeytinyağı gibi yerel ürünlerin tanıtılacağı, sadece Koçarlı'nın değil Aydın'ın isminin duyulacağı ve sürpriz sanatçıların konserleri ile muhteşem bir festival hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.