Uzun bayram tatilinin çileli dönüşü

günlük bayram tatili için Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerini tercih edenler, gelişte olduğu gibi dönüşte de çile çekti. Sürücüler Aydın ve Denizli istikametindeki kavşakları aşmak için kaplumbağa hızıyla ilerledi. Tatilini Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde geçiren tatilcilerin de geri dönüşe geçmesiyle oluşan trafik yoğunluğu tüm gün sürdü. Özellikle kamu çalışanlarına yarayan 9 günlük Kurban Bayramı tatili dün bitti. Çalışanlar bugün işlerinin başına döndü. Aydın'ın Didim ve Kuşadası İlçelerini tercih edenler 9 gün boyunca doyasıya eğlendi. Konaklamak için yer bulamayanlar araçlarınca ve çadırlarda sabahladı. Trafiğe takılmamak için geceden yola çıkanlar oldu. Ancak tatildeki hesap, dönüş yoluna uymadı. Aydın ve Denizli istikametindeki kavşakları aşmak pek de kolay olmadı.

SÖKE GEÇİT VERMEDİ

Kuşadası, Didim ve Bodrum güzergahından dönüşe geçenler Söke'deki Novada Kavşağı'nı aşmak için saatlerce trafikte bekledi. Ekipler, kavşaklarda çıkış istikametine daha uzun süre geçiş hakkı tanıyarak yoğunluğu azaltmaya çalıştı. Trafik hareketliliğinin dün gün boyu devam ettiği görüldü. Novada Kavşağı'nda araç sayısının artmasıyla ulaşım durma noktasına geldi. Araçlar kaplumbağa hızıyla ilerledi. Söke'yi aşıp D-100 veya Anadolu Otoyolu'na ulaşanlar trafikten kurtulduklarını sandı. Ancak hiç de öyle olmadı. Anadolu illerinden yola çıkanlar, otoyolun Düzce geçişinde tıkandı kaldı.

İSTANBUL-İZMİR HATTI

Tekirdağ-İstanbul karayolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde de yoğunluk yaşandı. Araçlar zaman zaman yoğunluk nedeniyle ağır ağır ilerledi. İstanbul- İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde de Yalova ve Bursa geçişlerinde hareketlilik vardı. Köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise güzergah üzerinde denetim yaptı.

MUĞLA'DA AYNI EZİYET

Marmaris, Fethiye ile Ula'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nden ayrılan tatilciler, trafik yoğunluğuna neden oldu. Kent merkezi ile Aydın ve Denizli istikametindeki kavşaklarda uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşımda aksama yaşanmaması için trafik ekipleri çalışma yaptı. Akyaka'da çıkışındaki trafik yoğunluğunu azaltmak ve yol kontrolünü sağlamak amacıyla çok sayıda jandarma trafik timi görev aldı. Marmaris ilçe çıkışında önceki gün başlayan araç hareketliliği devam etti.

Ulusal Egemenlik Caddesi ile Yeni Datça Yolu'ndan şehir çıkışına doğru trafik arttı. Trafik polisleri yoğunluğu azaltmak için çıkış yönüne daha fazla araç geçişini sağladı. Fethiye ilçesinden dönenler nedeniyle Ölüdeniz Caddesi'nde ve Göcek Tüneli'nde araç kuyruğu oluştu. Bodrum'da da çıkış istikametine doğru zaman zaman bazı noktalarda trafik yoğunlaştı. Güvercinlik ve Koru mevkilerindeki arterlerde trafik akışı yavaşladı. Milas kavşağı ve Söke yolundaki araç sayısı fazlalığı da dikkati çekti.