  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın 200 kiloluk fil hastası evde hapis hayatı yaşıyor

200 kiloluk fil hastası evde hapis hayatı yaşıyor

KAZIM YÖRÜKCE
200 kiloluk fil hastası evde hapis hayatı yaşıyor

AYDIN'IN İncirliova İlçesinde Aysel Dönmez (54), yakalandığı fil hastalığı nedeniyle sürekli kilo alarak son 7 yılda 200 kiloya kadar ulaştı.Evli ve 5 çocuk annesi Aysel Dönmez, 7 yıl öncesine kadar 120 kilo civarındaydı. Şu anda yürümekte zorlanan ve evden dışarıya çıkmayan Dönmez, hastaneye tedavi olmak için giderken bile itfaiye aracıyla balkondan taşınıyor.

'YAŞAYAN BİR ÖLÜ GİBİYİM'

AŞIRI kiloları nedeniyle yatmakta olduğu çekyatın bile hasar gördüğünü belirten Dönmez, herkes gibi kilo vererek dışarıya çıkıp gezmek dolaşmak istediğini söyledi. Kendisinin engelli maaşı aldığını eşinin de malulen emekli olduğunu ifade eden Aysel Dönmez, evinin bakımını da İncirliova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri tarafından yapıldığını ifade etti.

Dönmez, "Eşim de ben de engelliyiz. Dışarıya çıkma imkanım hiç yok. İstiyorum ki balkondan aşağıya bir asansör olsun. Yerde bana göre yapılmış bir akülü sandalye olsa bende diğer insanlar gibi gezip dolaşabilsem. Bana yardımcı olan olursa onlara minnettar kalırım. Hayatım zindana döndü. Yaşayan bir ölüyüm zaten. Kendime bile bakmakta acizim" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA