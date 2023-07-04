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Haberler Aydın Aydın’da 14 yaşındaki kızı kaçıran genç tutuklandı

Aydın’da 14 yaşındaki kızı kaçıran genç tutuklandı

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’da 14 yaşındaki kızı kaçıran genç tutuklandı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde yaşayan ve inşaat işlerinde çalışan Mevlüt K, evlilik vaadiyle 14 yaşındaki İncilay Çilem S'yi kaçırarak, Nazilli'nin İsabeyli mahallesindeki ailesinin evine götürdü.

Koçarlı İlçe Emniyet Müdürlüğünden gelen ihbar yazısını değerlendiren jandarma, eve baskın düzenleyerek Mevlüt K'yi yakaladı. İncilay Çilem S'yi de ailesine teslim etmek isteyen ekipler, genç kızın annesinin yanına dönmeyi kabul etmemesi üzerine Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu. Gelen olumlu yanıt üzerine genç kız Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleştirildi. Şüpheli Mevlüt K. çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

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