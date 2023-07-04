Etrafa pis kokular yayılınca komşular şikayet etti: Eve giren ekipler şok oldu

Aydın'da Efeler ilçe merkezi Orta Mahalle 209 Sokak üzerinde bulunan bir bir apartmanın ikinci katında yaşayan anne A.D. ve oğlu E.D.'nin evinden çevreye yayılan kötü kokulara daha fazla dayanamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve zabıta ekipleri eve gelince neye uğradığını şaşırdı. Çöpten adım atacak yer kalmayan evden tam 2 kamyon çöp çıkarıldı. Kokudan dolayı çalışmakta zorlanan Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler saatler süren çalışma sonunda evi çöpten arındırabildi.

EKİPLER UZUN SÜRE KAPIYI AÇTIRABİLMEK İÇİN UĞRAŞTI

Adrese gelen polis, Efeler Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri anne ve oğluna kapıyı açtırabilmek için uzun süre dil döktü. Ekiplerin ısrarı üzerine kapıyı açan A.D. biriktirdiği çöplerin alınmaması için ekiplere dil döktü. Ev çöplerden ve sağlıksız bir şekilde içeride beslenen 4 köpekten arındırıldı. Yapılan temizlik çalışmasının ardından ev ilaçlanırken, durumdan ciddi derecede rahatsız olan çevre sakinleri her yıl aynı sorunu yaşadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Köpeklerin çıkartılmasının ardından özel koruyucu ekipmanlarını giyerek eve giren Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evden toplamda 2 kamyon çöp çıkartıldı. Temizlik çalışmasının tamamlanmasından ardından evde, Sağlık İşleri Müdürlüğü ilaçlama personeli tarafından da mikrop ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldı.

"HER YER PİSLİK İÇERİSİNDE"

Çöp evin sahiplerine tepki gösteren mahalle sakinlerinden bir vatandaş, "Bu apartmanın önünden geçerken çoğu zaman ağzımızı burnumuzu kapatarak geçiyoruz. Görevliler temizlemekten bıktı ama bu insanlar evi çöplerle doldurmaktan bıkmadı. Geçen sene de burası temizlendi ama eve çöp getirmeye devam ediyorlar. Sürekli bu sorun devam ediyor. Mahalledekiler de huzursuz oluyor. Her yer pislik içerisinde" dedi.

"TÜM APARTMANI HAMAM BÖCEKLERİ SARDI"

Çöp evin çevreye mikrop yaydığını ve tüm apartmanı hamam böceklerinin sardığını kaydeden apartman sakinleri ise, "Ben astım hastasıyım ve bu kokudan dolayı aşırı rahatsız oluyorum. Hastalığım dolayısıyla doktorumun verdiği havalar ile rahat nefes alabiliyorken, bu koku beni aşırı rahatsız ediyor. Evdeki köpekler sürekli havlıyor, akşamları yatıp uyuyamıyoruz. Sadece ben değil tüm apartman olarak onlardan ve evlerinden yayılan kötü kokulardan rahatsız oluyoruz. Her yer hamam böceği doldu. Kendileri ev sahibi oldukları için bir şey yapamıyoruz. Konuşmak istediğimizde 'ev benim, beğenmiyorsanız siz çıkın' diyorlar. Her yere mikrop saçıyorlar" ifadelerini kullandı.