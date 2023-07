Hayat seferberliği

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki A.T., Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan A.T., ambulans helikopterle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tatil için Kuşadası'na gelen A.T., serinlemek amacıyla ilçedeki sahilde denize girdi. Akıntıya kapılan A.T. boğulma tehlikesi geçirdi. Suda çırpınan genci gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan A.T'ye ilk müdahale olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı. Talihsiz genç, daha sonra Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç ambulans helikopterle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken gencin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KUYUDAN ÇIKARILDI

Denizli'de ise evinin yanındaki su kuyusuna inerken, eskimiş olan merdivenin kırılması sonucu 18 metrelik kuyuya düşen yaşlı adam, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çameli ilçesine bağlı Yumrutaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 64 yaşındaki Mukadder Baş, evinin yanında bulunan 18 metre derinliğindeki su kuyusuna inerken, merdivenin eski olması nedeniyle düşerek yaralandı. Baş'ın bağırış sesleri üzerine kuyuda mahsur kaldığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi yaralı yaşlı adamı kurtarmak için su kuyusuna indi. Dakikalar sonra Baş, sıkıştığı kuyudan çıkarılarak, sağlık ekibine teslim edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan Baş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.