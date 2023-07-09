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Haberler Aydın Aydın'da traktör otomobille çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Aydın'da traktör otomobille çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

AA
Aydın’da traktör otomobille çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Şevket Güngör idaresindeki otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Pamukören Kavşağı'nda, Veli Ö'nün kullandığı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobil duvara çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Şevket Güngör ile eşi Emine Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobildeki 3 yaşındaki Umut Güngör ile hamile olduğu öğrenilen İklime Güngör, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga gönderildi.

Traktör sürücüsü Veli Ö. gözaltına alındı.

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