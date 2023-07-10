Aydın’da jandarmadan ’temizlik’ operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince lisansız temizlik malzemelerin imalatını yapan şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Davutlar Mahallesi'nde B.B. isimli şahsa ait depoda İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan aramada bin 160 litre çamaşır suyu, 478 litre yüzey temizleyici, 649 litre araç yıkama deterjanı, 382 litre deterjan yapımında kullanılan sülfonik asit ve kimyasal sıvı ham madde, 2 adet sıvı dolum makinesi, 545 adet boş plastik şişe, 1 adet kompresör, 1 adet elektronik terazi, 11 bin 352 adet etiket, 340 adet son tüketim tarihi geçmiş cevizli sucuk ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiye Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldı.