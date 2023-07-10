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Aydın'da korkunç olay! Otomobille önünü kestiği kadın kurşun yağdırdı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mustafa Teksöğüt yolda seyir halindeyken E.A.'yı takip etmeye başladı. Yolu kesilen ve aracından inen E.A. Teksöğüt'e tabancayla 3 el ateş açarak öldürdü.

DHA
Aydın’da korkunç olay! Otomobille önünü kestiği kadın kurşun yağdırdı

Saat 20.00 sıralarında Aydın Hacıfeyzullah Mahallesi Yedi Eylül İlköğretim Okulu önünde meydana gelen olayda iddiaya göre E.A. otomobiliyle seyir halindeyken, kendisini bir süredir rahatsız eden ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Mustafa Teksögüt tarafından 09 BM 830 plakalı hafif ticari aracıyla önünü kesti.

İkili arasında sözlü başlayan tartışma, gerginliğin yükselmesiyle kısa sürede kavgaya dönüşünce E.A., yanındaki tabancayla Mustafa Teksögüt'e üç el ateş etti. Boynuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla Teksögüt, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde durumunun ağır olduğu tespit edilen Teksögüt, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Teksögüt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren E.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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