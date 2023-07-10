Venray-Aydın hattında acı son

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ BULUNUYORDU

Hollanda'da yaşayan Türk ailenin tatil hayalleri bir traktörün römorkunda son buldu. Korkunç kaza, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana geldi. Gurbetçi aile karayolunda seyir halindeyken sürücü Şevket Güngör, kullandığı 60 DJBX yabancı plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Güngör'ün aracı, Veli Ö. yönetimindeki traktörün römorkuna arkadan çarptı.

ANNE VE BABA CAN VERDİ

Kaza sonucu otomobil 450 metre ileride bulunan bir iş yerinin beton çevre duvarına vurarak durabildi. Feci kazada aynı aileden Şevket Güngör (60) ve eşi Emine Güngör (57) hurda haline gelen otomobilde sıkışarak olay yerinde can verdi. Yolcu konumunda bulunan 3 yaşındaki torunları Umut Güngör ile hamile olan kızları İklime Güngör ağır şekilde yaralandılar.

OLAY YERİNDE FECİ ÖLÜM

Kaza sırasında hayatını kaybeden Şevket Güngör ve eşi Emine Güngör'ün cansız bedenleri Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından morga kaldırdı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Hollanda plakalı araçtan ağır yaralı olarak çıkartılarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaşındaki Umut Güngör ve ikinci çocuğuna hamile olduğu öğrenilen annesi İklime Güngör'ün durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.