Aydın’da yaz yağmurları bitince barajlarda doluluk oranı azaldı

Aydın'da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranları son yılların en kurak kış döneminin yaşanması sebebiyle alarm vermeye başladı. Aydın genelinde son 3 aydır etkili olan yaz yağmurları ise adeta buhar olup uçtu, barajlar boş kaldı. Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın'da Temmuz ayı barajlardaki doluluk oranı belli oldu. Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sunuma göre Aydın genelinde 10 Temmuz 2022 yılında yüzde 32 olan doluluk seviyesi 10 Temmuz 2023 yılında yüzde 27 oldu.

DSİ verilerine göre Aydın genelindeki barajların doluluk oranları ise Kemer Barajı yüzde 48, Adıgüzel Barajı yüzde 18, Çine Adnan Menderes Barajı yüzde 32, Gökbel Barajı yüzde 75, İkizdere Barajı yüzde 20, Topçam Barajı yüzde 26, Karpuzlu Yaylakavak Barajı yüzde 69, Karacasu Barajı yüzde 84 oldu.

"AĞUSTOS SONUNA KADAR SORUN YAŞAMAYACAĞIZ"

Toplantıda barajların doluluk oranları ile ilgili konuşan DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu; "Kurban Bayramı itibariyle barajlarımızdan su vermeye başladık. Dolayısıyla yavaş yavaş barajlarımızdaki su oranlarında düşüşleri görmeye başladık. Aydın genelindeki barajlarımızın doluluk oranı şu an yüzde 27 oranında. Geçen seneye rağmen daha düşük bir doluluk oranına sahip olmamıza rağmen, sulama sezonun daha geç başlaması sebebiyle inşallah Ağustos ayının sonuna kadar sulamayla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadan, verdiğimiz sözler doğrultusunda çiftçimize yeterli suyu temin edeceğiz" dedi.