Çerçioğlu’na kızdı afişlerini kaldırttı

AYDIN'IN İncirliova ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yeterli yatırım alamadıkları gerekçesiyle Başkan Özlem Çerçioğlu ile tartışıp partisinden istifa etme kararı alması ilçede şok etkisi yarattı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kaya arasındaki tartışmanın dozunun iyice büyüdü ve ikili arasındaki gerginlik billboardlara taşındı. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun İncirliova'daki afişlerini söktüren Başkan Kaya'yı istifadan son dakikada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener vazgeçirdi.

İSYAN BAYRAĞI AÇTI

AYDIN'DA İYİ Parti'de ikinci istifa krizi yaşandı. İlçesi yeterli hizmet alamadığı gerekçesiyle İYİ Parti'den istifa eden Nazilli Belediye Başkanı Engin Kürşat Özcan'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından bu kez de İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na isyan bayrağı açtı.

TARTIŞMA YAŞANDI

BAŞKAN Kaya'nın yakın çevresine, seçimlerden bu yana Özlem Çerçioğlu'nun İncirliova'ya hizmet noktasında uzak durduğunu ve yatırım yapmadığını söylediği öğrenildi. İncirliova'nın hak ettiği hizmeti alması konusunda Çerçioğlu ile yaptığı son görüşmede de aralarında tartışma çıktığı ve büyük gerginlik yaşandığı iddia edilen Başkan Kaya, İYİ Parti'den ayrılma kararı aldı. Başkan Kaya, ilçe genelinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yer aldığı afişleri billboardlardan kaldırttı. Başkan Kaya'nın istifa açıklaması için basın mensupları belediye binasına davet edildi.

AKŞENER VAZGEÇİRDİ

KAYA'NIN istifa şoku üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Kaya'yı görüntülü olarak aradı. Akşener, Kaya'yı istifadan vazgeçirmeye çalıştı. İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner de İncirliova Belediyesi'ne gitti. Başkan Kaya'nın açıklama yapması beklenirken basın mensuplarının karşısına İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner çıktı. Taner, Başkan Kaya'nın istifa etmediğini ve görevinin başında olduğunu söyledi. Taner ayrıca, yerel seçimde Kaya'nın İYİ Parti İncirliova Belediye Başkan adayı olacağını açıkladı. İYİ Partili Aydın Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri de, Büyükşehir Belediye meclis toplantısına katılmayarak Başkan Kaya'nın yanında yer aldı.