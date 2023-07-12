En acı tatil

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştıktan sonra bariyere ok gibi saplandı. Fransa'dan tatile gelen Ahmet Çatak (35) ile 5 yaşındaki kızı Alina bariyerin isabet etmesiyle feci şekilde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

BARİYER BABA KIZA İSABET ETTİ

Kaza Aydın-Denizli Karayolu Savcıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Fransa'dan Aydın'a tatile gelen Ahmet Çatak'ın kullandığı otomobil ile H.A. yönetimindeki araç ve A.K. idaresindeki kamyon çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ile kağıt yüklü kamyon şarampole yuvarlandı.

Yol kenarında bulunan bariyerler, gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobile adeta ok gibi saplandı. Bariyer baba Ahmet Çatak ile arka koltukta oturan kızı Alina Çatak'a isabet etti. Baba ve kızı feci şekilde olay yerinde hayatını kaybetti.

ANNE İLE KIZININ BURNU KANAMADI

Sağ tarafta bulunan anne Rabia Çatak ile 3 yaşındaki kızı Mila Çatak, kazayı şans eseri burunları bile kanamadan atlattı. Kağıt yüklü kamyonun şoförü H.A. da yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk belirlemelerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hayatını kaybeden baba ve kızın cansız bedenlerini uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkardı. Ahmet Çatak ve Alina Çatak'ın cenazeleri Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.