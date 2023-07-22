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Haberler Aydın Aydın'da otomobil Menderes Nehri'ne düştü

Aydın'da otomobil Menderes Nehri'ne düştü

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrulma sonucu Menderes Nehri'ne düştü. Olay sonrası sürücünün kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı öğrenildi.

İHA
Aydın’da otomobil Menderes Nehri’ne düştü

Aydın'da, Umurlu-Armutlu Mahalleleri arasındaki yolda sabah saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrulmaya başladı. Savrulan otomobil Menderes Nehri'ne düştü. Menderes Nehri'ndeki otomobili fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil içerisinde kimsenin bulunmadığını tespit ederken, sürücünün kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardığı bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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