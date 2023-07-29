Bu acıya yürek dayanmaz

Aydın'da önceki gün yaşanan olay yürekleri burktu. Bozdoğan'da yaşayan anne ve kız elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Oğlu Yunus Emre Telef ise ağır yaralı olarak kurtarıldı. Haberi duyan baba Feray Telef de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SU KANALINA DÜŞTÜLER

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan anne, kızı ve oğlu elektrik çarpması sonucu su dolu kanala düştü. Suya düşen anne Nezahat Telef (44) ve kızı Ceylin Telef (16) hayatını kaybederken, oğlu Yunus Emre Telef (8) ağır şekilde yaralandı.

Acı haberi alan baba Feray Telef (45) de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Olay, Çamlıdere Mahallesi Bulaylı mevkiinde meydana geldi. Anne Nezahat Telef, kızı Ceylin Telef ve oğlu Yunus Emre Telef ile birlikte bahçe sulamak amacıyla kanaldan su çekmek için elektrikli dalgıç pompayı çalıştırdı. Dalgıç pompada oluşan kaçak yüzünden 12 voltluk akıma kapılan Nezahat Telef, su kanalına düştü. Bunu gören kızı Ceylin Telef, annesini kurtarmak için hamle yaptığı sırada kendisi de bu akıma kapıldı. Durumu gören oğlu Yunus Emre de annesi ve ablasını kurtarmak isterken suya düştü.

CANSIZ BEDENLERİ ÇIKTI

Komşuları durumu fark ederek ailenin yardımına koştu. 112 Acil Hattı'nı arayarak ihbarda bulundular. Ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

BABA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

AĞIR yaralanan Yunus Emre Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve kızın ölüm haberini alan baba Feray Telef fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Telef'in kalp krizi geçirdiği belirlenirken oğlu ile aynı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.