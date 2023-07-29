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Haberler Aydın Engelli Nurgül’e doğum günü sürprizi

Engelli Nurgül’e doğum günü sürprizi

Engelli Nurgül’e doğum günü sürprizi
AYDIN'IN Koçarlı ilçesinde yaşayan bedensel engelli Nurgül Pınarcı'ya belediye ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı. Bedensel engelli Nurgül Pınarcı'nın daha önce hiç doğum günü kutlamadığını belediyenin KOBEL ekiplerinden öğrenen Koçarlı Belediye Başkanı AK Partili Nedim Kaplan, doğum günü pastası ve hediye hazırlatarak engelli genç kıza 26. Yaş gününde doğum günü sürprizi yaptı. büyük bir mutluluk yaşayan Nurgül, Başkan Kaplan'ın gönderdiği pastanın mumlarını büyük bir heyecanla üfledi. Hediyesini KOBEL ekiplerinden alan Nurgül, Başkan Kaplan'a teşekkür etti.
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