Aydın’da hurdalıkta çıkan yangın korkuttu

Aydın'da çıkan yangın, Ovaeyir Mahallesi Kanal Caddesi üzerindeki TEİAŞ Efeler Transformatör Merkezi yakınlarında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede hurda malzemeler ve plastiklerin bulunduğu bir hurdalıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü.

İl merkezinin her yerinden görünen kara duman vatandaşları panikletirken, olayla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çok sayıda ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülürken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor