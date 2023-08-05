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Haberler Aydın Aydın’da ‘Süper Ay’ görenleri büyüledi

Aydın’da ‘Süper Ay’ görenleri büyüledi

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’da ‘Süper Ay’ görenleri büyüledi
AYDIN'DA doğal peyzajı ve kaya resimleri ile ünlü Latmos Dağları, önceki gün muhteşem bir doğa olayı olan 'Süper Ay'ın yükselişine ev sahipliği yaptı. Fotoğrafçılar, bu frsatı kaçırmayarak makineleriyle harika kadrajlar yakaladı. Doğa fotoğrafçılarının kadrajına giren ve önemli kaya resimleri ile tarih öncesi dönemlere ev sahipliği yapan Latmos'ta, Süper Ay'ın yükselişi ise eğitimci ve fotoğraf sanatçısı Yücel Sevingül tarafından görüntülendi. Süper Ay ile doğanın iç içe göründüğü kareler görenlerde hayranlık uyandırdı.
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