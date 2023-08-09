  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Didim ve Milâs'ta orman yangını

Didim ve Milâs'ta orman yangını

Didim ve Milâs’ta orman yangını
AYDIN'IN Didim ilçesindeki makilik ve zirai alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangının Bafa Denizaltı Cevapsız Yayım İstasyon Komutanlığı arazisine yöneldiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Mavişehir mevkiindeki makilik ve zirai alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu alevlerin Bafa Denizaltı Cevapsız Yayım İstasyon Komutanlığı arazisine yöneldiği bilgisi edinildi. Ekiplerin yangına 2 helikopter, 2 uçak ile havadan, 2 su vidanjörü 3 itfaiye aracı ile karadan müdahalesi devam ediyor. Diğer yandan Muğla'nın Milas ilçesinde de orman yangını başladı. Bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA