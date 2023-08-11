Otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde otomobilin çarptığı Mustafa Kaya (55) hayatını kaybetti. Kaza, Aydın-Muğla karayolunda meydana geldi. Muğla istikametine seyir halinde olan A.U. idaresindeki otomobil yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Kaya'ya çarptı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan talihsiz adam, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.