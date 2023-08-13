50 yıl sonra tapu sevinci

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın, İYİ Parti'den istifa ettikten sonra ilk icraatı 50 yıllık tapu sorununu çözmek oldu. Aydın'ın Gerenkova Mahallesi'nde tek tapuya kayıtlı 20 bin metrekarelik tarla vasfındaki alana evlerini inşa eden 95 aile, tapularına 50 yıl sonra kavuştu.

'ABONELİK ALAMADILAR'

Tapularını teslim alan vatandaşlar, 1970 yılından beri süren tapu sorununu çözen AK Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya Şadiye Boz, "Ölmeden evimin tapusunu aldığım için çok mutluyum" dedi. İncirliova'nın merkez mahallesi Gerenkova'da bir şahsa ait yaklaşık 20 bin metrekare genişliğindeki incir bahçesi 1970'li yıllarda yerleşime açıldı.

Buradan parasını ödeyerek parsel satın alan aileler, alanda inşa ettikleri evlerde yıllarca tapusuz oturdu. Hak sahibi olarak incir bahçesine hissedar oldukları görünse de kendilerine ait müstakil tapuları olmadığından yıllarca evlerine elektrik, su aboneliği alamadılar. Tapu sorunu nedeniyle hak sahipleri evlerini ne satabildiler ne de miras bırakabildiler.

ÇABASI SONUÇ VERDİ

İncirliova Belediye Başkanı AK Partili Aytekin Kaya, vatandaşların tapu sorunun ortadan kaldırmak için düğmeye bastı. Mağdur ailelerle tek tek görüşerek hak sahibi oldukları alanların tespitini yaptıran Kaya'nın talimatıyla ilgili alanda yapılan imar düzenlemesi Belediye Meclisi'nden geçti. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelinin parselasyon çalışmalarını tamamlamasının ardından vatandaşların tapuları çıktı. İncirliova Öğretmenler Evi Parkı'nda düzenlenen törenle, vatandaşlara tapuları dağıtıldı.

'GÖNÜL RAHATLIĞIYLA OTURUN'

OTURDUKLARI evlere ait tapuların vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Başkan Kaya, "1970'li yıllarda başlayan yaklaşık 50 yıllık bir sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Bu insanlar burada yıllardır yaşıyorlar ancak yaşadıkları yerlerin kendilerine ait tapuları yoktu. Kendilerine ait yerlerde bir işlem yapmak isteseler tüm hissedarlardan imza almak, hepsini ikna etmek zorundalardı. Ne mallarını satabiliyorlar ne de miras sorunlarını çözebiliyorlardı. Biz bu soruna kayıtsız kalmadık. İncirliova Belediyesi olarak yaptığımız imar düzenlemesi ve parselasyon çalışmaları sonucunda 95 hak sahibinin mağduriyetini giderdik ve bugün de kendilerine tapularını teslim ettik. Evlerinizde artık gönül rahatlığıyla oturabilirsiniz" dedi.

'ÖLMEDEN ÖNCE TEK İSTEĞİMDİ'

HAK sahiplerinden 75 yaşındaki Şadiye Boz, "Evlenip, buraya geldiğimde 25 yaşındaydım. 50 yıldır bu evde oturuyorum. Ancak evimin tapusu olmadığından rahat değildik. Ölmeden tek isteğim evin tapusu almaktı. Çok şükür tapumuzu aldık. Çok mutluyum" dedi.