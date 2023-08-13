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Haberler Aydın Kontrolden çıkan traktörün altında kaldı

Kontrolden çıkan traktörün altında kaldı

HABER MERKEZİ
Kontrolden çıkan traktörün altında kaldı

AYDIN'IN Germencik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Mahmut Güllü (46) hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı. Olay, Germencik'e bağlı Bozköy Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörüyle bahçesine giden Mahmut Güllü'nün traktörün arkasına bağlı 1 tonluk su bidonunun ipleri koptu.

Kontrolden çıkan traktör devrilirken sürücü Mahmut Güllü, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Mahmut Güllü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada Güllü'nün eşi ve kızı da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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