Kuşadası’nda otelde ölü cenin bulundu

AYDIN Kuşadası'ndaki bir otelin kat görevlileri odada havlulara sarılmış ölü cenin buldu. Kuşadası ilçesindeki Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir otelde kalan yabancı uyruklu kadın aniden rahatsızlandı. Ağırlaşan yabancı uyruklu kadın, tedavi edilmek üzere İzmir'deki hastanelere sevk edildi. Kat görevlileri, yabancı kadının ayrıldığı otel odasında temizlik yaptıkları sırada kanlı havluları gördü. Temizlik sırasında havlular arasında ölü cenin bulundu. Ceninin, yabancı uyruklu kadına ait olduğu, otel odasında düşük yaptığı için rahatsızlandığı tahmin ediliyor.