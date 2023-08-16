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Haberler Aydın Karacasu festival için gün sayıyor

Karacasu festival için gün sayıyor

HABER MERKEZİ
Karacasu festival için gün sayıyor

AYDIN'IN Karacasu ilçesinde 741 yıllık gelenek olan, Türkiye'nin en eski etkinliklerinden Dedebağı Keşkek Hayrı ile birlikte Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali için hazırlıklar tamamlandı.

Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, Karacasu Belediyesi tarafından 25-28 Ağustos arasında düzenlenecek festivale tüm vatandaşları davet etti. Karacasu Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali 33. kez kapılarını konuklarına açmaya hazırlanıyor. Ringstar Türkiye, Ozancan Demir ve ünlü sanatçı Irmak Arıcı konseri ile festival sona erecek.

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